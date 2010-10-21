Эксперт: на сегодняшних торгах евро может взять планку 1.40

До открытия американских торговых площадок евро может пробить 1.40. Таково мнение аналитиков FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают в компании, прогноз движения евро/доллара в четверг, 21 октября, сложен тем, что, с одной стороны, на рынке до сих пор сохраняется «антидолларовое» настроение, а с другой – пара вновь остановилась рядом с сопротивлением 1.40, которое на этой неделе является для нее «потолком».

Однако, по мнению аналитиков, в плане экономических данных позитив можно ожидать скорее в отношении доллара, чем евро: прогнозные значения индексов PMI по странам Европы не отличаются позитивом, а вот ожидания по американским новостям, напротив, благоприятные.

В отношении британского фунта существует дополнительный фактор, который может повлиять на колебания валюты – релиз данных по розничной торговле Великобритании. Согласно прогнозам, показатель может выйти из негативной зоны, что может укрепить фунт и привести, как минимум, к попытке пробоя уровня 1.5900.

С приходом на рынки американских участников и публикаций данных по Штатам в отношении пар евро/доллар и фунт/доллар можно ожидать снижения до уровней 1.3900 и 1.5800, соответственно.

Пара доллар/иена, скорее всего, повторит ход ниже уровня 81.00.

По доллар/франку можно ожидать изменений также во второй половине дня, когда будет возможен пробой 0.9700 вверх, считают аналитики FOREX CLUB в Украине.