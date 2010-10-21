Торги на межбанке открылись котировками 7,9495-7,9555 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышениями котировок – 7,9495/7,9555 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись до 0,2584/0,2587, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,0860/11,0970. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар незначительно выросли – 1,3955/1,3957 (среда, 20 октября, – 1,3785/1,3787).

В среду Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре долла-гривня по курсу 7,9116/7,9460 грн./долл.