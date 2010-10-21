Литвин поручил привлечь предпринимателей к подготовке проекта НК ко второму чтению

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН поручил аппарату парламента привлечь предпринимателей к подготовке проекта Налогового кодекса ко второму чтению.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании парламента председатель ВР сообщил, что сегодня встретился с представителями предпринимателей, которые работают по упрощенной системе налогообложения. Он отметил, что «они выразили свое несогласие с возможным принятием решения об отказе от упрощенной системы налогообложения».

В.ЛИТВИН сообщил, что предложил предпринимателям «все наши эмоции и возмущения перевести в конструктивную плоскость». Председатель ВР отметил, что предприниматели вместе с представителем аппарата ВР должны договориться относительно определения группы предпринимателей, которые будут работать вместе с профильным комитетом ВР над подготовкой ко второму чтению проекта Налогового кодекса. Он добавил, что должны быть совместно наработаны предложения, чтобы «мы вышли на вариант, который будет воспринят в обществе и который найдет поддержку».