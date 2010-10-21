Хомутынник: комитет учтет предложения предпринимателей

Председатель комитета парламента по вопросам налоговой политики Виталий ХОМУТЫННИК заверяет, что комитетом будут учтены требования предпринимателей относительно упрощенной системы налогообложения во время подготовки проекта Налогового кодекса ко второму чтению.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат заявил сегодня, комментируя митинг предпринимателей, происходящий под стенами Верховной Рады.

По словам В.ХОМУТЫННИКА, комитет работает открыто для всех и готов учитывать предложения предпринимателей.

По словам председателя комитета, уже почти удалось найти понимание относительно поднятия порога доходов в год 300 тыс. до 500 тыс. для регистрации «упрощенчества». Кроме того, с 2-х до 4-х лиц поднят порог, который позволяет «упрощенчеству иметь наемных работников”. «Большинство претензий уже учтены, а оставшиеся мы будем рассматривать, и будем проводить по ним экономическую дискуссию», - сказал В.ХОМУТЫННИК.

При этом он напомнил, что рассмотрение проекта Налогового кодекса во втором чтении запланировано на 4 ноября, а окончательное рассмотрение - на 18 ноября.

В это время под стенами парламента проходит митинг предпринимателей.

Участие в нем принимает около тысячи лиц. Митингующие выступают против принятия Налогового кодекса, в предложенном к первому чтению виде.