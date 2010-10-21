Украина отпугивает серьезных инвесторов - Ланге

Украина отпугивает серьезных инвесторов. Об этом пишет руководитель Представительства Фонда Конрада Аденауера в Украине Нико ЛАНГЕ в статье "Недемократическая политика стоит украинским гражданам много денег", опублиукованной LB.ua.

"Резолюции и заявления Совета Европы, Европейской народной партии, ЕС, послов, НПО и экспертов – это не просто политические сигналы в адрес Украины. На них обращают внимание западные предприниматели и инвесторы. Поэтому к позиции партнеров Украины в ЕС и США по поводу демократии и принципов правового государства все же следует отнестись очень серьезно. Речь – не только об имидже. Речь об очень крупных деньгах", - отмечает Н.ЛАНГЕ в статье.

"Недостаточная независимость судов, ограничение свободы прессы, коррупция и препятствование свободной конкуренции отпугивают серьезных инвесторов", - подчеркивает эксперт.

"Читая резолюцию Парламентской Ассамблеи Совета Европы или другие заявления, потенциальный инвестор понимает, что в случае конфликта ему не помогут и масс-медиа. Описанные в них ограничения свободы слова и административное давление на владельцев средств массовой информации (СМИ) практически не допускают представления правды или объективного изложения дела. Наоборот – масс-медиа позволяют использовать себя в качестве инструмента против предпринимателей, при этом последние не имеют шанса защищаться. Именно такие страны как Россия или Венесуэла, о которой недавно заговорили в Украине, показывают многим инвесторам дурной пример того, как иностранные инвесторы, попавшие в немилость руководства, атакуются с помощью СМИ, а иногда и теряют свое имущество", - акцентирует Н.ЛАНГЕ.

LB.ua отмечает, что Н.ЛАНГЕ – один из крупнейших западных инвесторов, работающих в Украине постоянно. Несколько месяцев тому против него ополчилась СБУ, препятствуя, в частности, свободному въезду Н.ЛАНГЕ в страну. Наиболее вероятные мотивы претензий силовиков – критическая позиция Н.ЛАНГЕ относительно действий новой власти.