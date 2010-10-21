ВР приняла закон о подготовке и реализации инвестпроектов по принципу "единого окна"

Верховная Рада Украины приняла закон "О подготовке и реализации инвестиционных проектов по принципу "единого окна".

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 298 из 426 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом определены правовые и организационные принципы отношений, связанных с подготовкой и реализацией инвестиционных проектов по принципу “единого окна”.

В законе определено, что принцип «единого окна» - способ взаимодействия уполномоченного органа и субъекта инвестиционной деятельности с целью подготовки и выдачи пакета документов, дающего право на реализацию инвестиционного проекта.

В нем определено, что действие данного Закона распространяется на центральный орган исполнительной власти в сфере инвестиционной деятельности, уполномоченные органы и заявителей.

В законе предусмотрено, что основными принципами отношений, связанных с подготовкой и реализацией инвестиционных проектов по принципу “единого окна”, является:

добровольное применение принципа “единого окна”;

обеспечение равенства прав и законных интересов всех заявителей;

установление единого перечня документов, необходимых для реализации инвестиционного проекта в зависимости от его специфики;

прозрачность процедуры выдачи документов, дающая право на реализацию инвестиционного проекта;

ответственность должностных лиц уполномоченного органа за нарушение требований законодательства по вопросам выдачи документов, дающих право на реализацию инвестиционного проекта.

В законе определены полномочия центрального органа исполнительной власти в сфере инвестиционной деятельности относительно подготовки и реализации инвестиционных проектов по принципу “единого окна”. Кроме того, в законе определены функции уполномоченного органа. В законе предусмотрено, что уполномоченный орган рассматривает обращение заявителя в пятидневный срок со дня его регистрации и составляет оперативный план действий относительно подготовки и реализации инвестиционного проекта.

Уполномоченный орган в двухдневный срок со дня составления оперативного плана действий относительно подготовки и реализации инвестиционного проекта:

осуществляет регистрацию сообщения оперативного плана действий относительно подготовки и реализации инвестиционного проекта в электронной базе данных;

формирует пакет документов, необходимых для реализации проекта;

выдает заявителю указанный пакет документов или сообщает об отказе в выдаче документов с изложением мотивов такого решения. Уполномоченные органы предоставляют заявителям все услуги на бесплатной основе.

В заключительных положениях указано, что данный Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.