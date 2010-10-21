Котировки на межбанке к 12:00 составили 7,9490-7,9535 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9495/7,9555, к 12:00 цены понизились 7,9490/7,9535 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2584/87, к 12:00 цены поднялись 0,2586/88. В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 30,6625 (-0,1748).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3955/57, а к 12:00 выросли 1,4020/22. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 11,0860/11,0970, к 12:00 цены ушли вверх 11,1425/11,1545.