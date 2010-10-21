НБУ в сентябре увеличил объемы золота в международных резервах на 0,1%

Национальный банк Украины в сентябре 2010 года увеличил объемы золота в официальных резервных активах (международных резервах) на 0,1%, или 0,001 млн. тройских унций.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Согласно сообщению, за январь-сентябрь т.г. объем золота в резервах увеличился с 0,869 млн. до 0,879 млн. тройских унций.

Номинальная стоимость золота в резервах за девять месяцев 2010 года увеличилась на 21%, в сентябре – 6%, до 1083,78 млн. долл.

При этом за январь-сентябрь т.г. удельный вес золота в золотовалютных резервах сократился с 3,75% (по состоянию на начало 2010 года) до 3,32% (на конец сентября 2010 года).

По состоянию на конец сентября т.г. объем иностранных конвертируемых валют в резервах Нацбанка составил 33,516 млрд. долл., в т.ч. ценные бумаги – 18,612 млрд. долл., валюта и депозиты – 14,904 млрд. долл.

Объем золота, которое не включается в официальные резервные активы, на конец августа т.г. составил 19,17 млн. долл.

Как сообщал УНИАН, по данным Нацбанка, международные валютные резервы Национального банка Украины в сентябре 2010 года выросли на 6,1% – до 34,678 млрд. долл.