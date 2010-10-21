Томенко: власти стоит отложить Налоговый кодекс и заняться бюджетом

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО считает, что власть пока должна отложить вопрос принятия Налогового кодекса, и заняться подготовкой проекта государственного бюджета на следующий год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ТОМЕНКО заявил сегодня во время брифинга.

«Сейчас стоит остановиться в идее принятия Налогового кодекса, и подать в Верховную Раду бюджет», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Вице-спикер отметил, что в настоящее время бессмысленно не принимать бюджет только потому, что он гипотетически должен базироваться на новом Налоговом кодексе, перспектива принятия которого пока не понятна.

«Теперь срывается весь бюджетный процесс, и никто не понимает, каких налогов ожидать малому и среднему бизнесу», - добавил вице-спикер.