ВР внесла изменения в закон об управлении объектами госсобственности

Верховная Рада Украины приняла Закон “О внесении изменения в статью 11 Закона Украины “Об управлении объектами государственной собственности”.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 308 из 426 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В законе предусмотрено, что полномочный представитель государства в определенном Кабинетом министров Украины порядке принимает участие в общих собраниях хозяйственного общества и голосует по каждому вопросу повестки дня исключительно в соответствии с задачей относительно голосования, предусмотренной в поручении на представительство, которое выдается уполномоченным органом управления или Фондом государственного имущества Украины.