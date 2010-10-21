ГлавКРУ в ходе аудита экономики выявило нарушений на 53 млрд. грн.

Главное контрольно-ревизионное управление Украины (ГлавКРУ) в ходе проведения аудита состояния национальной экономики выявило нарушений на сумму почти 53 млрд. грн., из которых потери финансовых и материальных ресурсов составили почти 30 млрд. грн.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель ГлавКРУ Петр АНДРЕЕВ.

По его словам, кроме того, выявлены потери финансовых и материальных ресурсов в результате неэффективных управленческих решений на сумму более 15 млрд. грн.

С начала года из 10,7 тыс. предприятий, организаций и учреждений, проверенных ГлавКРУ, нарушения выявлены на 10,1 тыс., или на 94% проверенных объектов.

При этом финансовые нарушения, злоупотребления государственными средствами и факты коррупции имели место практически во сферах экономики страны.

По данным председателя ГлавКРУ, бывший руководитель Государственного казначейства ежедневно определял объемы и направления расходов из госбюджета путем предоставления указаний начальникам территориальных органов. Это привело к невыполнению расходной части бюджета, росту кредиторской задолженности, невозмещению в полном объеме налога на добавленную стоимость и создало дополнительную нагрузку на госбюджет в 2010 году на сумму 5 млрд. грн.

Не имея соответствующих полномочий, Госказначейство в 2009 году и январе-феврале 2010 года за счет средств единого казначейского счета предоставило краткосрочные займы Пенсионному фонду в целом на 42,1 млрд. грн.

Выполняя поручение Министерства финансов, Госказначейство в нарушение закона разместило на депозитных счетах банков более 5,4 млрд. грн., 1,165 млрд. долл. и 97 млн. евро средств госбюджета, что привело к отвлечению средств государственного и местных бюджетов. При этом средства размещались под заниженные проценты или вообще без их выплаты.

В течение 2009 года заимствования, полученные от Международного валютного фонда в размере 36,1 млрд. грн., были направлены правительством на обеспечение текущих расходов госбюджета, что является нарушением Бюджетного кодекса. Аналогично были использованы средства, полученные от Международного банка реконструкции и развития на поддержку рекапитализации банковского сектора и реструктуризацию банков в сумме 3,2 млрд. грн.

Кроме того, не по целевому назначению были использованы средства, полученные от продажи квот за выбросы парниковых газов по Киотскому протоколу. В частности, эксперты установили, что часть этих средств в сумме 200 млн. евро была конвертирована Госказначейством в национальную валюту в сумме 2,3 млрд. грн. и направлена на единый казначейский счет, а в дальнейшем – на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда.

Государственный долг Украины за 2009 год вырос на 96,3 млрд. грн. и на 1 января 2010 года составил 227 млрд. грн., что на 33,9 млрд. грн. превышает предельный размер госдолга, установленный законом о госбюджете-2009.

Кабинет Министров в 2008-2009 годах принял более 20 решений относительно выделения из резервного фонда средств на мероприятия, которые обеспечивают выполнение уже существующих бюджетных программ и имели прогнозируемый характер на общую сумму 348,3 млн. грн. В нарушение законодательства бывшее правительство приняло 30 решений о выделении, перераспределении средств стабилизационного фонда на общую сумму 6,7 млрд. грн.

Справка УНИАН. По поручению Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и премьер-министра Николая АЗАРОВА ГлавКРУ в марте 2010 года начало аудит состояния национальной экономики, целью которого является осуществление оценки ее реального состояния с точки зрения законности и эффективности использования государственных средств.