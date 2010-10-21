Госрегулирование в торговле повлияет на рост цен несравненно больше, чем инфляция - эксперты

Усиление госрегулирования в сфере торговли приведет к росту цен и вытеснению социальных товаров с прилавков магазинов на рынки. К такому выводу приходит еженедельник «Комментарии:», проанализировав соответствующие предложения Министерства экономики Украины.

Как известно, чиновники предлагают установить предельные торговые надбавки (15%) на свежую рыбу, сельдь, сало, сосиски, сардельки, спрэды и «борщевой набор» (картофель, капусту, морковь, свеклу, лук, чеснок). При этом, как отмечают эксперты, Минэкономики полностью игнорирует реалии рынка, хотя перечень товаров и размеры надбавок с ретейлерами и аграриями детально обсуждались на протяжении нескольких месяцев.

«Как можно устанавливать общую предельную надбавку на овощную группу на уровне 15%, когда расходы на хранение, доставку и фасовку этой продукции на протяжении года достигают 30% и больше?», - говорит гендиректор Украинской торговой ассоциации Игорь КИШКО.

Если же дополнительные расходы переведут на розницу, то супермаркеты просто откажутся ее продавать. А сокращение конкуренции среди каналов сбыта приведет к неконтролируемому повышению цен базарными перекупщиками.

В то же время некоторые эксперты утверждают, что у сетей есть проверенные способы, чтобы уклониться от ограничений торговой надбавки. По словам маркетолога Антона БИЛЕЦКОГО, самый распространенный из них - увеличение цены на входе, которая формируется через посредников и дистрибьюторов.

Еще один испытанный способ - фиктивное повышение закупочных цен у производителей и импортеров, которые они потом возвращают сетям как прибыль, недополученная официально. То есть увеличивается объем работы с черным налом.

В целом же, подчеркивают «Комментарии:», усиление госрегулирования в сфере торговли повлияет на рост цен несравненно больше, чем инфляция. Кроме того, закручивание гаек приведет к нивелированию основного достижения последних лет - усилению конкуренции между сетями, что является, по сути, рыночным тормозом роста цен.