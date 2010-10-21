ГлавКРУ выявило финнарушения в «Родовид Банке», «Укргазбанке»

Главное контрольно-ревизионное управление (ГлавКРУ) во время аудита национальной экономики, начатого в марте 2010 года, выявило нецелевое использование средств в «Родовид Банке», банке «Киев» и «Укргазбанке», в капитализации которых принимало участие государство.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявил председатель ГлавКРУ Петр АНДРЕЕВ.

По его словам, в ПАО «Родовид Банк» были выявлены нарушения и недостатки на общую сумму 22,6 млрд. грн. В частности, в 2009 году банк безосновательно списал с баланса задолженность по выданным кредитам и начисленным на них процентам в сумме 3,535 млрд. грн., а также перечислил средства юридической фирме за оказанную правовою помощь в сумме 301,6 млн. грн., что привело к причинению убытка в сумме 3,837 млрд. грн., при этом из ипотеки было безосновательно выведено ликвидное имущество заемщиков стоимостью 10,8 млрд. грн. (гостиница, офисные и другие нежилые помещения).

Согласно совместному постановлению Кабинета министров и Национального банка Украины на баланс «Родовид Банка» были переданы обязательства ООО «Укрпромбанк» по вкладам физлиц на сумму 6,8 млрд. грн. без передачи соответствующих активов для их покрытия. Учитывая, что в январе 2010 года НБУ принял решение о ликвидации «Укрпромбанка», что фактически сделало невозможной передачу таких активов, операция может привести к получению «Родовид Банком» убытков в указанном размере.

Кроме того, сообщил П.АНДРЕЕВ, банк заключил кредитные договоры с двумя обществами на сумму 323,7 млн. грн., которые своевременно не погашены, а относительно обществ судами принято решение об их ликвидации, что может привести к убыткам в сумме 213,4 млн. грн. Также банк перечислил 18,5 млн. грн. аренды за объект, который не был пригоден для использования по целевому назначению.

ГлавКРУ установило нарушения финансовой и управленческой дисциплины в ПАО «Укргазбанк» на сумму более 2,8 млрд. грн. В результате выдачи 42-х кредитов без должного анализа финансового состояния заемщиков банк получил 2,302 млрд. грн. убытка. Из-за приобретения банком ценных бумаг, эмитент которых находится в состоянии дефолта и не погашает собственные облигации, банк получил 7,2 млн. грн. убытка.

В ПАО «АКБ «Киев» установлено нарушений на сумму 815,7 млн. грн. Временный администратор банка заключил 3 договора мены, по которым получено имущество по завышенной стоимости, что привело к созданию искусственной задолженности перед частными субъектами хозяйствования и потере активов на сумму 138,8 млн. грн.

Справка УНИАН. 10 июня 2009 года Кабинет министров Украины принял решение о рекапитализации трех негосударственных коммерческих банков – «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев».

В июле 2009 года Минфин стал владельцем 99,9721% акций «Родовид Банка». Доля государства в капитале «Укргазбанка» составила 84,21%. В капитале банка «Киев» государству принадлежит 99,93%.