Тернопольский облсовет требует доработки Налогового кодекса

Тернопольский областной совет требует доработать Налоговый кодекс. Соответствующее обращение к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ, премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ приняли депутаты сегодня на пленарном заседании. В нем депутаты выражают обеспокоенность тем, что 7 октября был принят в первом чтении проект Налогового кодекса Украины. «Считаем, что в случае принятия этого документа, который написан в интересах фискальной бюрократии и крупных олигархов, будут существенно ухудшены условия ведения бизнеса для самых мелких субъектов ведения хозяйства. Только в нашей области может пострадать почти 80 тысяч человек, занятых в малом предпринимательстве», – предостерегают депутаты.

Они выразили предостережение относительно отмены упрощенной системы налогообложения и увеличения размера единого налога. При этом отметили, что уничтожение упрощенной системы налогообложения остановит развитие предпринимательства в Украине и полностью противоречит программе экономических реформ Президента Украины на 2010-2014 годы.

Депутаты также напомнили, что, невзирая на обещания, проект Налогового кодекса не содержит положений относительно налогообложения предметов роскоши, сверхдоходов олигархов и прогрессивного налогообложения доходов. «Вместо этого власть предусмотрела несколько больших окон для коррупции, в частности предоставление права наложения так называемых административных арестов на имущество в виде недвижимости или товара, введение нового вида проверок без каких-либо предупреждений или оснований без присутствия плательщика налога, наделение органов исполнительной власти правом разъяснений относительно применения налогового законодательства», – указано в обращении.

Поэтому депутаты выдвинули требование при принятии Налогового кодекса обеспечить применение упрощенной системы налогообложения, не допустить резкого увеличения налоговой нагрузки на малый и средний бизнес, не допустить необоснованного уменьшения видов хозяйственной деятельности, установить прогрессивную шкалу налогообложения больших доходов физических лиц (от 15 до 30%), предоставить более широкие полномочия органам местного самоуправления относительно установления конкретной ставки налога на недвижимость, установить прогрессивную шкалу налогообложения недвижимости, «которая предусматривала бы настоящий, а не символический налог на дворцы олигархов и власть предержащих», вступление в действие Налогового кодекса не раньше 1 января 2012 года.

За проект обращения проголосовали 63 из 88 депутатов. Не голосовали все 14 депутатов из фракции Партии регионов, 2 из 5 членов фракции «Наша Украина» и 7 из 8 от фракции «Единый Центр».