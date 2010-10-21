Межбанк закрылся снижением котировок

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9495/7,9555, к 12:00 цены понизились - 7,9490/7,9535. К закрытию торгов ценовые уровни составили 7,9450/7,9490 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2584/0,2587, к 12:00 цены поднялись до 0,2586/0,2588. К закрытию цены установились на значениях 0,2586/0,2589.

В России курс доллар-рубль снизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,7424 (-0,0949).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3955/1,3957, а к 15:00 выросли до 1,4027/1,4029.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,0860/11,0970, к 12:00 цены ушли вверх - 11,1425/11,1545. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 11,1405/11,1525.