Кабмин увеличил на 4 млн. грн. финансирование Верховной Рады

Кабинет министров Украины увеличил на 4 млн. грн. расходы на обслуживание деятельности Верховной Рады.

Соответствующее постановление правительства №1994-р “О перераспределении отдельных бюджетных назначений, предусмотренных аппарату Верховной Рады Украины на 2010 год” от 20 октября обнародовано на правительственном портале.

Постановлением предусматривается осуществить перераспределение бюджетных назначений, предусмотренных аппарату Верховной Рады Украины в пределах общего фонда государственного бюджета, в сумме 4 млн. гривен путем уменьшения объема расходов развития по программе “Осуществление законотворческой деятельности Верховной Рады Украины” и увеличение объема расходов развития по программе “Обслуживание деятельности Верховной Рады Украины”.