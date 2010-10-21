Нацбанк ввел временную администрацию в «Соцкомбанке»

Национальный банк Украины своим постановлением от 20 октября 2010 г. №465 ввел временную администрацию в ПАО «Коммерческий банк «Соцкомбанк» с 21 октября 2010 г. до 21 апреля 2011 г.

Об этом говорится в сообщении НБУ, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, временным администратором банка назначена служащий НБУ - начальник отдела банковского надзора Управления Национального банка Украины в Одесской области Наталья ХОРОЛЕНКО.

Также указывается, что «с целью создания благоприятных условий для восстановления финансового состояния ПАО «КБ «СКБ» полностью введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на 3 месяца - с 21 октября 2010 г. до 21 января 2011 г.

Справка УНИАН. КБ «Соцкомбанк» основан в 2003 году.

По итогам января-июня 2010 года банк получил убыток 40,2 млн. грн.

По данным НБУ, на конец июня 2010 года никто из акционеров банка не владел более чем 10% акций.