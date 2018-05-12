Раде снова не хватило денег. Кабмин не обидел своих…

Правительство очень прониклось финансовыми затруднениями Верховной Рады и увеличило на 4 млн. грн. расходы на ее обслуживание. Может это и правильно – законодатели не должны быть обременены разного рода денежными проблемами, на их совести другого рода архиважные для страны дела. Правда, последние годы из-под их кнопки ничего путного не выходило. Но ожидания власти принятия «судьбоносных» для страны законов превыше всего. Видимо именно поэтому, согласно постановлению Кабмина (№1994-р “О перераспределении отдельных бюджетных назначений, предусмотренных аппарату Верховной Рады Украины на 2010 год” от 20 октября), будут перераспределены госсредства, предусмотренные аппарату ВР в пределах общего фонда госбюджета. Причем, что больше всего донимает, сократят расходы по программе “Осуществление законотворческой деятельности Верховной Рады Украины”, а увеличат расходы по программе “Обслуживание деятельности Верховной Рады Украины”. Остается понять, что такое деятельность ВР, если не законотворческая.

Вечно нищая...

Кстати, если сейчас речь идет о перераспределении средств, то 14 мая т.г. парламент утвердил свою смету в размере 875,6 млн. грн., увеличив ее по сравнению с 2009 годом на 135 млн. грн. Тогда лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов объяснил «повышаловку» тем, что Рада учла уровень инфляции.

«Многие статьи Верховной Рады фактически не финансируются, и по некоторым вопросам пойдет сокращение. И в прошлом году, и в этом году бюджет отвечает тем потребностям, которые нужны Верховной Раде», - сказал он. Он объяснил, что большая часть средств парламента идет на заработную плату народным депутатам и содержание сотрудников аппарата, а также помощников депутатов.

«Абсолютное большинство денег направляется в эту сферу. Очень сложная проблема - финансирование содержания зданий, расчеты за энергоносители. Я не говорю уже о техническом обеспечении работников депутатского корпуса», - отметил нардеп. По его словам, совсем небольшая сумма выделяется на командировочные и перелеты народных депутатов.

В то же время он отметил, что в целом из госбюджета на финансирование Верховной Рады выделено недостаточно средств. «Но мы находимся все в равных условиях, если раньше увеличивалось финансирование очень динамично по Администрации Президента, и по Кабинету министров, то в этот раз это не прослеживается», - ответил А.Ефремов.

То есть, указанных средств все равно не хватило, и бедным депутатам придется экономить на законодательных статьях, чтобы хоть как-то обеспечить свое существование. Остается разобраться, во сколько обходится народный избранник.

Сколько стоит творец законов...

Как писали СМИ, на зарплату парламентариев в 2010 году из бюджета выделено около 104 млн грн. Средняя зарплата депутата составляет 17,4 тыс. грн (оклад 6,1 тыс. плюс надбавки и премии). Также законодателям полагаются «оздоровительные» выплаты. Их размер равен двум зарплатам. То есть, плюс еще 35 тыс. грн. в год.

Кроме того, народные депутаты получают деньги на выполнение своих полномочий. Эта выплата осталась на уровне прошлого года — 17,4 тыс. грн.

Увеличена сумма бюджетных средств на визиты за границу. Если в прошлом году на это выделялось 5,2 млн. грн., то в этом — на 2 млн. грн. больше.

На обслуживание автопарка запланировано 36,3 млн. грн Это на 10 млн. грн. больше, чем годом ранее. Половина указанной суммы — зарплата водителей. На покупку бензина и автозапчастей предусмотрена втрое большая сумма, чем годом ранее — 10 млн. грн.

Особая статья - строительство и покупка квартир для депутатов — 4,2 млн. грн. Кроме того, 35,8 млн. грн. уйдет на ремонт помещений. В прошлом году на эти расходы не было выделено ни копейки, что привело к образованию большой задолженности парламента перед подрядчиками.

Еще в статьях расходов Институт законодательства - 8,8 млн грн, крымские санатории, где любят отдохнуть от дел праведных наши избранники — «Дюльбер» и «Нижняя Ореанда» - 67,7 млн. грн., что на 1,5 млн. грн. больше, чем в прошлом году. При этом ежегодно на отдых народных избранников в этих здравницах из бюджета будет выделяться по 9 тыс. грн. каждому.

Вот в принципе и все государственные издержки на парламентариев.

О дырах насущных...

А теперь немного проясним ситуацию с другими «не столь важными», как Рада, статьями расходов и доходов.

Закон, предусматривающий секвестр бюджета-2010, был принят Радой в июле т.г. Его цель – сократить дефицит госказны во исполнение требований Меморандума о сотрудничестве с МВФ.

Документом запланировано сократить расходы бюджета по сравнению с принятым 27 апреля 2010 года государственным бюджетом Украины почти на 18,35 млрд. грн., в том числе: 8,75 млрд. грн. - расходы за счет Стабилизационного фонда (отраслевые и региональные, в том числе инвестиционные программы); 3 млрд. грн. - трансферты на покрытие дефицита Пенсионного фонда; 2 млрд. грн. - расходы специального фонда Министерства обороны (за счет поступлений от реализации избыточного вооружения); 1,8 млрд. грн. - расходы на содержание и ремонт дорог общего пользования; 1 млрд. грн. - капитальные расходы бюджетных учреждений; 0,9 млрд. грн. - расходы на погашение просроченной задолженности за электроэнергию добывающих предприятий; 0,5 млрд. грн. - дополнительные дотации из государственного бюджета местным бюджетам; 0,05 млрд. грн. - экономия расходов на проведение выборов Президента Украины; 1,35 млрд. грн. - уменьшение дотации на одну корову, имеющуюся на 1 января 2010 года.

Прошу прощения за столь большое количество цифр, но без них картина не будет полной, особенно с учетом крупного рогатого скота.

И еще немного о плохом. Standard & Poor’s прогнозирует к концу 2010 года дефицит госфинансов Украины на уровне около 40% ВВП(!)

Как отметил директор направления «Суверенные рейтинги» Standard & Poor’s Фрэнклин Гилл, «учитывая ожидаемый дефицит в размере 5.5% ВВП за 2010 г., S&P полагает, что общий государственный долг Украины установится на контролируемом уровне 30% ВВП к концу 2010 г. Государственный гарантированный долг, включающий долг Национального Банка Украины Международному Валютному Фонду, составляет около 8%. Таким образом, общие обязательства государственного сектора находятся на уровне чуть ниже 40% ВВП».

Осталось еще добавить, что дефицит госбюджета, по данным Минфина, к сентябрю составил 44,3 млрд грн.

Тратить научились на отлично

А теперь совсем свежие данные. Как заявил председатель ГлавКРУ Петр Андреев, в ходе аудита состояния национальной экономики, который проводился по поручению Президента Виктора Януковича и премьер-министра Николая Азарова, выявлены нарушения на 53 млрд. грн., из которых потери финансовых и материальных ресурсов составили почти 30 млрд. грн.

С начала года из 10,7 тыс. предприятий, организаций и учреждений, проверенных ГлавКРУ, нарушения выявлены на 10,1 тыс., или на 94% проверенных объектов.

При этом финансовые нарушения, злоупотребления государственными средствами и факты коррупции имели место практически во всех сферах экономики страны.

В течение 2009 года заимствования, полученные от Международного валютного фонда в размере 36,1 млрд. грн., были направлены правительством на обеспечение текущих расходов госбюджета, что является нарушением Бюджетного кодекса. Аналогично были использованы средства, полученные от Международного банка реконструкции и развития на поддержку рекапитализации банковского сектора и реструктуризацию банков в размере 3,2 млрд. грн.

Кроме того, не по целевому назначению были использованы средства, полученные от продажи квот за выбросы парниковых газов по Киотскому протоколу. В частности, эксперты установили, что часть этих средств на сумму 200 млн. евро была конвертирована Госказначейством в национальную валюту в размере 2,3 млрд. грн. и направлена на единый казначейский счет, а в дальнейшем – на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда.

Государственный долг Украины за 2009 год вырос на 96,3 млрд. грн. и на 1 января 2010 года составил 227 млрд. грн., что на 33,9 млрд. грн. превышает предельный размер госдолга, установленный законом о госбюджете-2009.

Другими словами, на фоне зияющих финансовых дыр страны и все больше нищающих кошельков украинцев переживания относительно финансового состояния парламента кажутся неуместными. Остается только дождаться аудита деятельности нынешней власти, который несомненно будет сделан при смене руководства Украины. Если таковое состоится…

Елена Быстрицкая (УНИАН)