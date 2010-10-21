Курс гривни Нацбанка 22 октября

Официальный курс НБУ 22 октября 100 USD США – 791.1600 (21 октября – 791.1600)100 EUR – 1108.8899 (21 октября – 1096.6269)10 RUR – 2.5742 (21 октября – 2.5690)Учетные курсы банковских металлов НБУ 22 октября за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-106430.80(21 октября-106055.00)961XAG 10Серебро-1890.87(21 октября-1875.84)962XPT10Платина-133389.58(21 октября-132440.18)964XPD10Палладий-47153.14(21 октября-45570.82 )

Официальный курс НБУ 22 октября 100 USD США – 791.1600 (21 октября – 791.1600) 100 EUR – 1108.8899 (21 октября – 1096.6269) 10 RUR – 2.5742 (21 октября – 2.5690) Учетные курсы банковских металлов НБУ 22 октября за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-106430.80(21 октября-106055.00) 961XAG 10Серебро-1890.87(21 октября-1875.84) 962XPT10Платина-133389.58(21 октября-132440.18) 964XPD10Палладий-47153.14(21 октября-45570.82 )

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