Эксперт: сегодня ождается укрепление доллара по отношению к его конкурентам

Сегодня, 22 октября, можно ожидать роста курса доллара по отношению к своим конкурентам, особенно сильно это может проявиться во второй половине суток. Таково мнение аналитиков FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают в компании, в первой половине дня ожидаются новости по Германии, а именно - индикатор условий деловой среды от IFO, прогнозное значение которого обещает быть ниже предыдущего, поэтому можно ожидать снижения курса евро к доллару ниже уровня 1.3900.

Как и предполагалось, курс доллара к швейцарскому франку начал укрепляться, такая тенденция продолжится и в пятницу, можно ожидать закрепление курса доллара на 0.9700 и выше.

По паре фунт/доллар в первой половине суток, скорее всего, не будет сильных изменений, во второй половине можно ожидать снижение до 1.5650.

Вряд ли японские чиновники будут делать значимые заявления два раза подряд, поэтому доллар/иена, скорее всего, продолжит в пятницу торговаться в рамках 81-82, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.