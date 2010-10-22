ГНАУ хочет штрафовать наемных работников за несообщение о зарплате в «конвертах»

Государственная налоговая администрация Украины (ГНАУ) предлагает ввести административную ответственность для наемных работников за несообщение контролирующим органам о получении зарплаты «в конвертах».

Как передает корреспондент УНИАН, такое предложение сегодня на расширенной коллегии Генпрокуратуры по соблюдению законодательства в выплате заработной платы и наполнению Пенсионного фонда высказал первый заместитель председателя ГГАУ Виктор ШЕЙБУТ.

«Необходимо ввести адекватную, солидарную, административную, финансовую и уголовную ответственность работодателя за нарушение действующего законодательства при трудоустройстве работников и выполнении работ такими работниками, а также работника - за неинформирование об этом государственных органов», - сказал он, в то же время отметив в комментарии журналистам, что к наемному работнику должна применяться административная ответственность.

По его мнению, сейчас налоговые органы проводят разъяснительную работу, что получение работником заработной платы не “в конвертах” будет выгодно в первую очередь ему, в частности, при начислении в будущем пенсии.

Также В.ШЕЙБУТ высказал мнение, что в государстве необходимо внедрить постепенный переход к выплате заработной платы и других доходов в безналичной форме.

По убеждению В.ШЕЙБУТА, это позволит повысить контроль за операциями субъектов предпринимательской деятельности при проведении расчетов для предотвращения теневого обращения наличных средств.

В то же время в ГНАУ предлагают отменить ограничение на проверки юридических и физических лиц, которые нарушают действующее законодательство, отменить ограничение на осмотр производственных помещений и другой производственной недвижимости.