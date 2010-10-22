Генпрокуратура готова рассмотреть результаты аудита работы правительства Тимошенко

Генеральная прокуратура Украины готова рассмотреть материалы международного аудита деятельности правительства Юлии ТИМОШЕНКО, если ей их предоставят, и принять после этого соответствующее процессуальное решение – возбуждать или не возбуждать уголовное дело.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам в Киеве после завершения расширенной коллегии относительно соблюдения законодательства в сфере выплаты зарплат и наполнения Пенсионного фонда сообщил генпрокурор Александр МЕДВЕДЬКО.

По его словам, на сегодняшний день Генпрокуратура не имеет в своем распоряжении материалов аудита.

«Но я поручил своему международно-правовому управлению, организационно-правовому управлению изложить свою позицию по этому вопросу, и поэтому мы пришли к выводу, что если эти материалы аудита будут направлены в Генпрокуратур для рассмотрения и проведения доследственных проверок, то мы обязательно примем решение в порядке ст. 97 Уголовно-процессуального кодекса, то есть или будет возбуждено уголовное дело, а если не будет оснований по результатам доследственной проверки, то вынесем постановление об отказе в возбуждении уголовного дела».