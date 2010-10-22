Янукович и Миттал обсудили возможности новых инвестпроектов в Украине

Председатель и исполнительный директор компании "АрселорМиттал" Лакшми МИТТАЛ в ходе встречи с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ 21 октября обсудил возможности новых инвестиционных проектов в Украине.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог».

По информации пресс-службы, в ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов, связанных с деятельностью крупнейшего иностранного инвестора в Украине, в частности, возможности новых инвестиционных проектов и дальнейшего развития предприятия компании в Кривом Роге.

«Встреча прошла в позитивном ключе и продолжалась около 3 часов. Мы полагаем, что состоявшаяся встреча не только поспособствует дальнейшей деятельности "АрселорМиттал" в Украине, но и будет иметь положительное влияние на инвестиционный климат страны в целом», - отмечают в компании.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы главы государства, В.ЯНУКОВИЧ обсудил с Л.МИТТАЛОМ урегулирование ситуации, связанной с выполнением инвестиционных обязательств компании "АрселорМиттал" на «АрселорМиттал Кривой Рог».

Напомним, в июле 2010 года Генеральная прокуратура Украины подала иск к Фонду госимущества Украины (ФГИУ) и компании "АрселорМиттал Дуйсбург Гмбх" об отмене Дополнительного соглашения к Договору купли-продажи от 14 мая 2009 года.

12 октября Хозяйственный суд Киева прекратил рассмотрение дела по иску Генеральной прокуратуры к ФГИУ и компании “АрселорМиттал” о признании незаконным Дополнительного соглашения к Договору купли-продажи “Криворожстали”. Свое решение судья принял на основании отказа Генпрокуратуры от соответствующего иска к ФГИУ и “АрселорМиттал”.

13 октября Генпрокуратура сообщила, что отозвала свой иск к компании "АрселорМиттал Дуйсбург ГМБХ" (АМД) для проверки выполнения на меткомбинате «АрселорМиттал Кривой Рог» инвестиционных обязательств в социальной сфере.

8 октября во время официального визита во Францию Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что вопрос о пересмотре договора с компанией "АрселорМиттал" не будет подниматься.

Справка УНИАН. Компания Mittal Steel Germany GMBH (Германия) в конце октября 2005 года приобрела 93,02% пакета акций ОАО «КГМК «Криворожсталь».

28 октября 2005 года Фонд госимущества Украины и Mittal Steel Germany GMBH подписали договор купли-продажи, которым предусмотрена большая социально-экологическая программа.

В 2006 году компания Mittal Steel сообщила о слиянии с компанией Arcelor. Сегодня ArcelorMittal является мировым лидером металлургической отрасли, работает в более чем 60 странах мира. Корпорация зарегистрирована в 2007 году.

«АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции. До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.