Нацбанк опровергает заявление Тимошенко о сокращении иностранных инвестиций

Заявления Юлии ТИМОШЕНКО о сокращении иностранных инвестиций в экономику страны не соответствуют действительности, сообщается на сайте Национального банка Украины.

«В последнее время в средствах массовой информации появилась информация о заявлении лидера партии «Батькивщина» Ю.ТИМОШЕНКО со ссылкой на данные Национального банка Украины о существенном сокращении иностранных инвестиций в экономику Украины (на 29%) и даже о возвращении ранее вложенных средств, - говорится в сообщении Нацбанка. - Однако данные НБУ о притоке прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину свидетельствуют о противоположных тенденциях».

Нацбанк сообщает, что, по предварительным данным, за первые 9 месяцев т.г. валовой приток ПИИ в Украину (вложение нерезидентов в украинскую экономику) составлял 4,3 млрд. долл., что на 25% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Капитальные вложения резидентов Украины за границу выросли в 6,7 раза – до 681 млн. долл., однако в Нацбанке утверждают, что «данные цифры не являются свидетельством оттока капитала из Украины, а демонстрируют попытку украинского бизнеса расширить границы своей деятельности, диверсифицировать географические риски и повысить эффективность процесса управления активами».

Объемы чистого притока ПИИ в Украину (разница между притоком ПИИ в Украину и вложениями за границу) в январе-сентябре 2010 года составляли 3,640 млрд. долл. против 3,372 млрд. долл. за соответствующий период 2009 года.

По данным НБУ, подобные тенденции наблюдаются и при сравнении данных за предыдущие периоды, в частности за первое полугодие, «что никоим образом не корреспондируется с цифрами, приведенными в вышеупомянутом заявлении».

Накопленный объем ПИИ в Украину по состоянию на 1 июля 2010 года составлял 53,6 млрд. долл. США, что на 3% больше, чем на начало года. Накопленный объем ПИИ из Украины на эту же дату был на уровне 7,8 млрд. долл., что на 8% больше, чем на начало года.

Как сообщал УНИАН, лидер партии "Батьківщина" Ю.ТИМОШЕНКО 20 октября, ссылаясь на данные НБУ, заявила, что падение иностранных инвестиций по сравнению с 2009 годом составляет 29%.