Межбанк закрытие: доллар снижается, евро растат

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9465/7,9545 грн./долл., к 12:00 цены понизились до 7,9450/7,9480 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 7,9430/7,9470 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2601/0,2604 грн./рубль, к 12:00 цены снизились до 0,2594/0,2596 грн./рубль. К закрытию цены поднялись до 0,2601/0,2603 грн./рубль. В России курс доллар-рубль упал и составил 30,5293 рублей за доллар (-0,2131).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3903/1,3905 долл./евро, а к 14:50 повысились до 1,3952/1,3954 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,0510/11,0650 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 11,0285/11,0360 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH выросли – 11,0585/11,0700 грн./евро.