УСПП попросит Президента ветировать Налоговый кодекс. Бизнесу нужна поддержка

Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП), другие общественные объединения деловых кругов намерены обратиться к Президенту Украины с просьбой наложить вето на проект Налогового кодекса в случае, если он будет принят парламентом без учета ряда поправок.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы УСПП, переданном агентству УНИАН.

«Если проект Налогового кодекса в процессе подготовки его ко второму чтению в парламенте не будет усовершенствован в контексте сбалансирования фискальной и стимулирующей функций, не будет содержать благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса, не будет стимулировать деловую активность и инвестиционный климат в стране, УСПП, другие общественные объединения деловых кругов обратятся к Президенту страны с просьбой ветировать кодекс», – говорится в сообщении пресс-службы УСПП.

В УСПП обеспокоены значительным сокращением видов деятельности, которым предоставляется право работать по упрощенной системе налогообложения, а именно – предоставление права платить единый налог только физлицам, тогда как юрлица лишаются такого права; уменьшение предельного размера выручки до 300 тыс. грн.; неопределенность нормы о переходном этапе для субъектов малого бизнеса (как юр-, так и физлиц) с упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности на общую.

Кроме того, отмечают в УСПП, в проекте кодекса не предусмотрена возможность выведения из тени заработной платы путем снижения налоговой нагрузки на физлиц-предпринимателей, отсутствуют нормы, которые поддерживают отечественного товаропроизводителя – импортера оборудования, материалов, комплектующих, ввозимых для осуществления хозяйственной производственной деятельности, а частности, возможность применения «критического импорта», налоговых векселей и т.д.

Промышленно-предпринимательская среда настаивает на обязательном внедрении механизмов автоматического возмещения НДС и на определении четких критериев для его автоматического возмещения.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 4 ноября планирует рассмотреть во втором чтении проект Налогового кодекса. Проект НК был принят парламентом в первом чтении 7 октября 2010 года.