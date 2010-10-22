Кабмин сменил состав Межведомственной комиссии по международной торговле

Кабинет Министров Украины внес изменения в состав Межведомственной комиссии по международной торговле.

Соответствующее распоряжение N 2003 было принято на заседании Кабмина 20 октября т.г.

Согласно документу, в состав комиссии вводится заместитель министра экономики Василий МАПМАЗОВ как первый заместитель председателя.

Кроме того, первый заместитель начальника Главного управления социально-экономической политики Администрации Президента Украины Игорь ВЕРЕМИЯ вводится в состав комиссии как заместитель председателя. Также в состав комиссии вводятся заместитель министра охраны окружающей природной среды Артем ВОЛОДИН вместо Анатолия ГРИЦЕНКО и заместитель министра аграрной политики Максим МЕЛЬНИЧУК вместо Сергея ТРИГУБЕНКО.

Заместитель министра экономики Валерий МУНТИЯН освобожден от выполнения обязанностей первого заместителя председателя комиссии.

Кроме того, введена новая должность члена комиссии, которую занял первый заместитель председателя Государственного комитета по вопросам науки, инноваций и информатизации Борис ГРИНЕВ.

Как сообщал УНИАН, состав Межведомственной комиссии по международной торговле во главе с министром экономики Василием ЦУШКО был утвержден 21 апреля 2010 года.