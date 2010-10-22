Банк России: инфляция в 2010 году составит 8-8,5%

Рост потребительских цен в России в 2010 году составит около 8-8,5%. Такой прогноз озвучил директор департамента операций на финансовых рынках ЦБ РФ Сергей Швецов в ходе своего выступления на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку, сообщает k2kapital.

Банкир добавил, что в следующем году показатель будет снижаться и составит 6-7%. Он также сообщил, что на данный момент рост денежной базы в узком определении составляет 30% и, волне вероятно, что до конца года она уменьшится до 28%.

Швецов считает, что страна преодолела минимальный уровень инфляции летом текущего года.

Комментируя сферу кредитования, финансист высказал мнение, что банки продолжат снижать свои ставки, даже если это не станет делать ЦБ. С апреля 2009 года по июнь 2010 года ставка рефинансирования уменьшилась на 5,25%, с 13% до 7,75% годовых, после чего регулятор оставлял показатель неизменным. Кроме того, средневзвешенная ставка по кредитам в рублях, выданным российскими банками нефинансовым предприятиям на срок до года сократилась на 7,5% - с 17,2% до 9,7% годовых за минувшие 18 месяцев.

В четверг, 21 октября, президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф в ходе своего выступления на конференции "Российский денежный рынок" высказал мнение, что Банк России может повысить ставки, в случае изменения роста потребительских цен под влиянием монетарных факторов, после этого регулятор может сделать шаги в сторону «стерилизации денег» и начать кредитование долгосрочных проектов.