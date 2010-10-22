НБУ рассказал, что происходит с гривней

С начала октября курс гривни на межбанковском валютном рынке снизился относительно доллара США на 0,27%, до 7,9483 грн./долл.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Регулятор отмечает, что «на межбанковском валютном рынке Украины наблюдается более динамичный рост предложения иностранной валюты, чем спроса на нее», при этом конкретные данные не предоставляются.

На наличном рынке по операциям продажи долларов США курс гривни снизился на 0,29% – до 7,9779 грн./долл.

Официальный курс гривни к доллару США оставался почти неизменным (близким к уровню 7,91 грн. за 1 доллар – УНИАН). Относительно евро курс гривни снизился на 2,95%, до 11,0889 грн/евро, а к российскому рублю – укрепился на 1,1%, до 2,5742 грн./10 рублей.