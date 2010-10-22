Активы кредитных союзов Украины в январе-июне сократились на 29,3%

Активы кредитных союзов Украины в январе-июне 2010 года сократились на 29,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 2,984 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь сегодня на пресс-конференции по случаю Международного дня Кредитных союзов.

За отмеченный период объем кредитов, предоставленных членам КС, сократился на 29,8% по сравнению с январем-июнем 2009 года и составил 2,743 млрд. грн., а объем взносов членов КС на депозитные счета сократился на 43,8% – до 1,662 млрд. грн.

В первом полугодии 2010 года количество КС в Украине сократилось на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 700, количество членов КС – на 30,6%, до 1,521 млн. человек, в частности, количество вкладчиков сократилось на 39,7% – до 70,6 тыс. человек, а количество должников – на 20,5%, до 336,7 тыс. человек.