Курс гривни Нацбанка с 25 октября

Официальный курс гривни НБУ 25 октября:100 USD США – 791.1800 (22 октября – 791.1600)100 EUR – 1102.4302 (22 октября – 1108.8899)10 RUR – 2.5942 (22 октября – 2.5742)Учетные курсы банковских металлов НБУ с 25 октября за 10 тройских унций (грн.): 959XAU 10Золото-104356.64 (22 октября-106430.80)961XAG 10Серебро-1823.67 (22 октября-1890.87)962XPT 10Платина-131415.00 (22 октября-133389.58)964XPD 10Палладий-46125.79 (22 октября-47153.14)

Официальный курс гривни НБУ 25 октября: 100 USD США – 791.1800 (22 октября – 791.1600) 100 EUR – 1102.4302 (22 октября – 1108.8899) 10 RUR – 2.5942 (22 октября – 2.5742) Учетные курсы банковских металлов НБУ с 25 октября за 10 тройских унций (грн.): 959XAU 10Золото-104356.64 (22 октября-106430.80) 961XAG 10Серебро-1823.67 (22 октября-1890.87) 962XPT 10Платина-131415.00 (22 октября-133389.58) 964XPD 10Палладий-46125.79 (22 октября-47153.14)

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