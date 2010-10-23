Украину посетят представители датских компаний, заинтересованных в сотрудничестве

Украину посетят представители датских компаний, заинтересованных в реализации инфраструктурных проектов в рамках подготовки к Евро-2012, сотрудничестве в области сельского хозяйства и возобновляемой энергетики.

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД.

Заместитель министра иностранных дел Украины Виктор МАЙКО во главе делегации деловых кругов Украины находится с рабочим визитом в Дании, в рамках которого принял участие в работе украинско-датского бизнес-форума.

В.МАЙКО ознакомил участников форума с текущим состоянием торгово-экономического сотрудничества, подчеркнул важность развития инвестиционного сотрудничества с Украиной и начала новых совместных проектов в сферах инфраструктурного строительства, логистики, текстильной и пищевой промышленности, использования возобновляемой энергетики и внедрения современных высокотехнологичных разработок.

Состоялись его встречи с Постоянным секретарем МИД Дании К.ГРУБЕ, Генеральным директором Торгово-промышленной палаты Дании Е.КЛАРСКОВЫМ.

Датская сторона была информирована о мерах, предпринимаемых украинским правительством в контексте улучшения инвестиционного климата в государстве, устранения барьеров в развитии внешней торговли и поддержки потенциальных иностранных инвесторов.

Стороны выразили готовность активизировать украинско-датское торгово-экономическое сотрудничество с учетом высказанных предложений и новых подходов в реализации инвестиционной политики в Украине.