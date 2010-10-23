Азаров считает абсурдными заявления о несанкционированной эмиссии гривни

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает абсурдными заявления представителей оппозиции о несанкционированной эмиссии гривни в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

«В последнее время приходится слышать много «нісенітниць», если говорить на украинском языке, об экономической ситуации в стране… Говорится о какой-то необоснованной эмиссии, о том, что якобы какой-то экономический провал в стране. Это полная чушь, нелепица, и я бы назвал это абсурдом – называть белое черным», - заявил Н.АЗАРОВ.

Премьер признал, что в стране действительно есть проблемы, которые нельзя решить «за один день», однако они постепенно решаются и не видеть этого нельзя. «Не видеть, что эти проблемы решаются, нельзя... Каждый, у кого есть хорошее зрение, каждый, кто видит, что происходит в стране, может сам ответить на эти вопросы. Единственное, неприятно, когда своими заявлениями политики пытаются внести разрушительный хаос и создать панические настроения в нашей стране», - заявил Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 21 октября лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что фракция БЮТ в Верховной Раде попытается остановить несанкционированную эмиссию денег в Украине. "Очень досадно, что сегодня, когда нет кризиса, власть включила печатный станок", - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.