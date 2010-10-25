Министры финансов стран "Большой двадцатки" договорились о реформе МВФ

Министры финансов стран "Большой двадцатки" достигли соглашения о реформе Международного валютного фонда.

Как передает Agence France-Presse, министры финансов стран G20 согласились отдать два места в исполнительном совете МВФ развивающимся странам. Глава МВФ Доминик СТРОСС-КАН сказал журналистам, что эта реформа станет крупнейшей в истории фонда.

По данным агентства Reuters, число членов исполнительного совета не увеличится - их по-прежнему останется 24. Два места представителям развивающихся стран будут выделены за счет европейских государств, которые до сих пор могли распоряжаться восемью-девятью местами.

Встреча министров финансов стран "Большой двадцатки" проходит в южнокорейском городе Кенджу. Это мероприятие является подготовкой к встрече членов G20 на высшем уровне, которая пройдет в Сеуле в ноябре.