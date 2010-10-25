Яценюк: новый Таможенный кодекс не поможет преодолеть контрабанду и коррупцию

Народный депутат Украины, лидер партии "Фронт Змін" Арсений ЯЦЕНЮК считает, что новый Таможенный кодекс не поможет преодолеть контрабанду и коррупцию в таможенных органах.

Об этом лидер “Фронта Змін” сказал на пресс-конференции в Житомире.

"Принятие Таможенного кодекса в редакции Партии регионов приведет украинскую экономику к полному упадку и не вылечит коррупционные процессы", - убежден А.ЯЦЕНЮК.

По словам лидера “Фронта Змін”, власть уже разработала проект нового Налогового кодекса, если она еще разработает и Таможенный, то “уже можно, образно говоря, "закрывать" украинскую экономику, тихо собираться и езжать отсюда”.

Он добавил, что "в Партии регионов должны знать, что перед тем, как приступить к разработке Таможенного кодекса, который, кстати существует в Украине, в принципе, как и таможенное законодательство в Украине существует, хотелось бы услышать о целях, которые преследуют "регионалы" при разработке этого Таможенного кодекса”.

“Потому что цели, которые преследовались при разработке Налогового кодекса, мне неизвестны”, - добавил лидер “Фронта Змін”.

А.ЯЦЕНЮК убежден, что новый Налоговый кодекс разработан, "чтобы окончательно уничтожить средний класс, чтобы практически дать прямые субсидии большому бизнесу, чтобы усилить налоговое давление на экономику страны” и тому подобное.