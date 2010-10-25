Кинах: для разработки и введения Таможенного кодекса понадобится несколько лет

Президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий КИНАХ считает Таможенный кодекс очень серьезным системным законом, и что на его разработку и введение в действие необходимо несколько лет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УСПП.

«Работая над его созданием, нужно параллельно снимать те проблемы, которые существуют в действующем таможенном законодательстве, и обеспечить постепенный цивилизован переход с тем, чтобы субъекты предпринимательской деятельности имели прогнозируемую ситуацию, чтобы не было нормативного вакуума. Нужно вообще определиться в необходимости его разработки и принятия», - отметил А.КИНАХ.

Президент УСПП убежден, что перед созданием Таможенного кодекса нужно провести обстоятельный экономический анализ эффективности действующего документу, взвешивание всех и «против». «В любом случае эта инициатива не должна выходить под воздействием личной или политической конъюнктуры. Это должна быть работа на высоком государственном уровне с привлечением международных экспертов, того опыта, который есть у украинских менеджеров, промышленников, предпринимателей, работодателей», - отметил А.КИНАХ.

Как сообщал УНИАН, правительство сейчас работает над проектом Таможенного кодекса Украины.