Эксперт: в начале недели на рынке FOREX могут произойти значимые движения

В начале недели на валютном рынке FOREX могут произойти значимые движения на фоне состоявшиейся в Южной Корее встречи министров финансов и представителей центробанков стран G-20. Таково мнение аналитиков информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине

Как отмечают аналитики, основное, чего ждут от встречи, - решения о том, как не допустить перекоса мировой экономики: азиатские валюты последние месяцы привлекают все больше и больше внимания инвесторов, которые ищут выгодных вложений в условиях дешевой стоимости долларовых займов. Однако слишком сильный приток капитала опасен излишней волатильностью на рынках и вздутием цен на активы.

Несмотря на то, что вопрос о возможности расширения программы количественного смягчения ФРС США еще открыт, скорее всего, этот фактор уже не будет основной идеей на рынке на текущей неделе.

Наиболее важными новостями на текущей неделе будут: общее сальдо внешней торговли товарами Японии, цифры по инфляции Австралии и Германии, данные по рынку жилья США, изменение объёма ВВП Великобритании и Канады, индикатор потребительской уверенности Америки, показатель безработицы Германии, Еврозоны и Японии, индикатор уверенности от университета Мичигана. Стоит также отметить, что ЦБ Японии и Новой Зеландии будут принимать решение по своей денежно-кредитной политике.

По уровням стоит выделить новую попытку пары евро/доллар подойти к отметке 1.3700 и движение к 1.5500 для фунта. Вряд ли в случаях откатов валютам удастся подняться выше 1.40 и 1.59, соответственно, считают аналитики FOREX CLUB в Украине.