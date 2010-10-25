В Киеве разоблачен конвертационный центр с оборотом в 250 млн. грн.

В Шевченковском районе Киева налоговая милиция пресекла работу конвертационного центра с оборотом средств на общую сумму свыше 250 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Государственной налоговой администрации в г. Киеве, к преступной деятельности по получению неконтролированного дохода от предоставления предприятиям услуг по переводу через расчетные счета фиктивных предприятий безналичных средств в наличные была причастна группа лиц: организатор - уроженец Грузии и несколько столичных жителей. Они вели переговоры с клиентами-заказчиками «услуг» с проведением фиктивных соглашений, осуществляли контроль за финансовыми операциями по расчетным счетам фиктивных предприятий, вовлекали других граждан в деятельность конвертационного центра.

На сегодня выявлен ряд предприятий, которые пользовались услугами конвертационного центра, общий оборот средств которого за период деятельности составлял свыше 250 млн. грн.

В ходе проведенных мероприятий установлены адреса помещений, которые использовала данная группа в своей незаконной деятельности и через которые проводились незаконные финансовые операции. В ходе проведения обысков было изъято около сотни печатей «фиктивных» предприятий, чистых листов с мокрыми оттисками печатей «фиктивных» фирм и наличность в иностранной валюте на общую сумму 210 тыс. долларов США.

На данное время принимаются меры по установлению владельцев бизнес-групп, которые обслуживались фиктивными и транзитными предприятиями.

Ведется следствие.