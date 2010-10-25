Министры финансов "двадцатки" договорились не девальвировать нацвалюты

Министры финансов "двадцатки" договорились не вступать в гонку, которая провоцирует девальвацию национальных валют, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Об этом говорится принятом ими в субботу совместном заявлении по итогам двухдневного совещания в южнокорейском городе Кёнджу.

В итоговом документе, в частности, говорится, что страны "Группы двадцати" должны "воздерживаться от конкурентной девальвации" валют и в большей степени следовать "в русле существующих на мировом рынке систем обменных курсов". Развитым странам рекомендуется "внимательно следить за резкими скачками на валютных рынках", способными подорвать стабильность общей финансовой ситуации.

Министры также согласились сотрудничать в целях "поддержания платежных балансов на устойчивом уровне". Однако какие-либо конкретные ориентиры в заявление на этот счет включены не были.

Перед открытием встречи в Кёнджу ряд государств выразили открытое несогласие с предложением США ввести жесткие цифровые рамки для размеров профицитов или дефицитов платежных балансов тех или иных стран по отношению их к валовым внутренним продуктам. В США, в частности, хотели бы установить такое ограничение в размере 4 проц ВВП. Это предложение, по мнению экспертов, было явно нацелено против Китая, который имеет колоссальный профицит платежного баланса за счет своего глобального торгового наступления. Однако американский проект не получил поддержки не только в Пекине, но и в Токио. Японский министр Ёсихико Нода подчеркнул. что "любые цифровые ограничения нереалистичны".

Участники совещания также обсудили вопрос о реформах Международного валютного фонда, где, в частности, больший голос хотят иметь развивающиеся страны. С учетом этого пожелания в Кёнджу был достигнут консенсус о предоставлении свыше 6 проц представительских квот с правом участия в голосовании развивающимся странам из квоты развитых стран.

Решения министров финансов и глав центробанков "двадцатки" в Кёнджу будут учтены при подготовке итоговых документов предстоящего в ноябре в Сеуле саммита этой группы, на который прибудут, в частности, лидеры России, США, Китая, Индии, Бразилии и основных стран ЕС.