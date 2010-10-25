Доллар вновь падает

Доллар снижается на азиатской сессии в понедельник, так как инвесторы восприняли договоренность министров финансов стран "Большой двадцатки" избегать конкурентной девальвации валют как зеленый свет для новой распродажи американской валюты, сообщает Рейтер.

На встрече в Южной Корее на минувших выходных главы минфинов G20 также неожиданно приняли решение расширить представительство развивающихся стран в Международном валютном фонде, признавая их растущее значение в мировой экономике.

"Похоже, что рынок воспринял совещания G20 как зеленый свет на сохранение подхода, который был основан на ожиданиях падения стоимости американского доллара", - сказал старший стратег из RBC в Гонконге Сью Трин.

К 8.10 МСК евро прибавляет 0,58 процента к доллару до $1,4036.

Австралийский доллар поднимается на 1,0 процента до $0,9920, получив дополнительный импульс после новости о том, что Singapore Exchange купит австралийского биржевого оператора ASX.

"Мое общее впечатление заключается в том, что на встречах G20 не было никаких сигналов, которые бы спровоцировали рост доллара или подняли риски распродажи американской валюты", - сказал трейдер из одного из японских банков.

Долларовый индекс, отражающий его динамику к корзине основных мировых валют, опустился на 0,65 процента до 76,964 пункта.