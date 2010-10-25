Экономический ущерб Китая от тайфуна "Меги" превысил 420 млн долл

Экономический ущерб, причиненный восточнокитайской провинции Фуцзянь тайфуном "Меги", превысил 2,8 млрд юаней /почти 421 млн долл/. Как сообщила сегодня национальная противопаводковая служба, только потери от разрушения водозащитных сооружений составили 149 млн юаней /22 млн долл/, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Всего на сегодняшний день от тайфуна пострадали или лишились крова 730 тыс жителей Фуцзяни, более 313 тыс были эвакуированы. Тайфун уничтожил 36 тыс га обрабатываемых полей. Разрушены 530 домов, 253 предприятия были вынуждены прекратить производство, передает ИТАР-ТАСС.