Янукович: уровень торгово-экономических отношений с Канадой - низкий

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что уровень торгово-экономических отношений Украины и Канады является низким и не отвечает потенциалу государств.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.ЯНУКОВИЧ выскащао во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Стивеном ГАРПЕРОМ, которая состоялась по результатам украинско-канадских переговоров.

«Мы также подчеркнули, что тот уровень торгово-экономических отношений, который сегодня есть между Украиной и Канадой, он не отвечает потенциалу наших стран. Он является низким», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

В связи с этим он подчеркнул необходимость активизировать работу украинского и канадского правительств. «И, безусловно, работать с бизнесом, организовывать бизнес-конференции, как на территории Украины, так и на территории Канады», - отметил Президент Украины.