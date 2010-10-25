13 декабря в Оттаве состоится второй раунд переговоров о зоне свободной торговли

13 декабря в Оттаве состоится второй раунд переговоров относительно введения зоны свободной торговли между Украиной и Канадой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и премьер-министр Канады Стивен ГАРПЕР сегодня на совместной пресс-конференции в Киеве по результатам проведенных переговоров.

«Наконец-то, мне очень приятно объявить, что следующий раунд переговоров относительно зоны свободной торговли между Канадой и Украиной начнется 13 декабря этого года», - сказал С.ГАРПЕР.

Как он заметил, украинско-канадская экономическая трансатлантическая связь является очень весомым и важным компонентом в отношениях двух государств.

В то же время С.ГАРПЕР выразил надежду, что второй раунд украинско-канадских переговоров относительно введения зоны свободной торговли даст положительные результаты. Он также напомнил, что первый раунд этого переговорного процесса состоялся в мае.

«Нам очень выгодно – Украине и Канаде – подписать это соглашение. Либерализация торговых отношений даст нам возможность значительно расширить наши внешние рынки: Украине - на пространстве Северной Америки, а Канаде - на евразийском пространстве», - сказал, в свою очередь, В.ЯНУКОВИЧ.