Королевская прогнозирует, что через 3-4 года в Украине исчезнет средний класс

Если темпы роста потребительских цен сохранятся, то через 3-4 года в Украине исчезнет средний класс, а пропасть между богатыми и бедными достигнет своего максимума. Такое мнение УНИАН высказала глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, комментируя итоги экономической деятельности Украины за 9 месяцев 2010 года.

По ее словам, обычно рост инфляции свидетельствует о росте экономики. В Украине же инфляция сдерживает экономический рост высокими ставками по кредитам и недокредитованностью национальной экономики. Н.КОРОЛЕВСКАЯ считает, что восстановление высокой инфляции представляет большую угрозу, чем ослабление динамики экономического роста, и является наибольшим риском.

«Темпы роста потребительских цен значительно опережают рост заработных плат и пенсий. Это значит, что бедные становятся еще беднее, а те, кто ранее считались средним классом, начинают сползать к черте бедности», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Максимально ускорил инфляцию рост цен на продукты питания, который по отдельным товарным позициям превысил 60%. В результате, по темпам инфляции Украина занимает сегодня лидирующее место среди стран СНГ и Восточной Европы.

«Стимулирование развития экономики правительство заменяет латанием бюджетных дыр, - отметила глава Комитета ВР. - С начала года гривневая эмиссия, по официальным данным, превысила 23 млрд. грн., и вся она вбрасывается в рынок. Эмиссия раскрутила маховик инфляции, которая за прошлый месяц составила 2,9% - это абсолютный месячный рекорд с 90-х годов».

По прогнозам главы Комитета ВР, если темпы роста потребительских цен сохранятся, то через 3-4 года в Украине исчезнет средний класс, а пропасть между богатыми и бедными достигнет своего максимума.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, инфляция в Украине в сентябре 2010 года, по сравнению с августом с.г. составила 2,9%, с начала года (к декабрю 2009 года) – 7,4%.

По сравнению с сентябрем 2009 года, показатель инфляции составляет 10,5%, а по сравнению с январем-сентябрем 2009 года – 9,3%.

В Украине цены производителей промышленной продукции в сентябре 2010 года по сравнению с августом (показатель к предыдущему месяцу) выросли на 0,1%, с начала года (показатель к декабрю 2009 года) – на 15,2%.