Минэкономики хочет создать свободную экономическую зону в Одесской области

Министерство экономики Украины разрабатывает проект создания свободной экономической зоны (СЭЗ) в Одесской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня внештатный советник министра экономики Виктор СУСЛОВ на пресс-конференции.

«Есть проект создания СЭЗ в той части Одесской области, которая находится между Днестровским лиманом и Дунаем», - сказал В.СУСЛОВ.

По его словам, на этой территории с точки зрения как естественных, так и экономических факторов созданы благоприятные условия.

В.СУСЛОВ высказал мнение, что СЭЗ в той форме, в которой они действовали в Украине до 2005 года, а именно по предоставлению налоговых льгот, возобновлять нецелесообразно.

Он убежден, что создание СЭЗ требует создания особого таможенного режима, как с Украиной, так и с другими странами. У такой территории должна быть таможенная граница и режим территориальности.

В целях безопасности инвесторов и недопущения для них негативного влияния курсовых колебаний В.СУСЛОВ считает целесообразным, чтобы внутри зоны денежный оборот осуществлялся не в гривнях, а в евро.

Среди прочего советник министра подчеркнул, что этот проект находится сейчас на стадии разработки и окончательная его реализация возможна в случае принятия соответствующего закона.

Справка УНИАН. До 2005 года в Украине действовало 11 свободных экономических зон и 9 территорий приоритетного развития.