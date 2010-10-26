ФРС намерена повысить инфляцию. Хочет создать спрос...

На протяжении многих лет власти США преследовали одну очень важную цель: опустить инфляцию и удерживать ее на низком уровне. А теперь ФРС намерена слегка повысить инфляцию, пишет Dow Jones Newswires, сообщает k2kapital.

Это весьма странное решение. В условиях угасающей экономики, было бы лучше стимулировать расходы населения и компаний. Имеет ли смысл заставлять их платить больше?

Как учат экономисты, важно снижать «реальные» процентные ставки, то есть ставки с поправкой на инфляцию – указанная ставка по кредиту минус ожидаемый уровень инфляции. Но что это означает для бизнеса и потребителей?

По словам представителя комитета по политике ФРС, в сентябре финансовое ведомство было готово предпринять новые шаги по оживлению экономики – скорее всего, имелась ввиду скупка крупного пакета казначейских облигаций. Как пояснили в ФРС, это было нужно вот зачем: «базовая инфляция сейчас находится ниже уровня, который комитет считает наиболее приемлемым в долгосрочной перспективе. При этом необходимо сократить безработицу до минимума и стабилизировать цены». Как вам такая формулировка?

Вот что они пытаются предпринять.

По мнению чиновников ФРС, 2% - это хороший уровень инфляции, не слишком низкий и не слишком высокий. Вместо этого же на протяжении восьми месяцев текущего года инфляция лишь немного превышала 1%.

На сегодняшний день ФРС поставила перед собой задачу за счет определенных ожиданий заставить компании и домохозяйства тратить деньги на покупки и инвестиции. Если люди будут думать, что автомобили или стиральные машины подорожают, скорее всего, они предпочтут купить их сейчас в кредит.

Скажем, вы хотите купить новый автомобиль, и у вас есть возможность взять кредит под 3% годовых. Если по вашим расчетам, цены на автомобили в следующем году вырастут на 5%, то имеет смысл покупать сейчас в кредит. Ведь через год вам эта покупка обойдется дороже. Если вы не думаете, что стоимость автомобиля изменится, то 3% годовых выглядят уже не так привлекательно. Дешевле подождать.

«ФРС хочет создать спрос сейчас», – комментирует экономист Carnegie Mellon`s Tepper School of Business Мервин Гудфренд, ранее работавший в Федеральном резервном банке Ричмонда. Американцев так долго приучали копить, что они к этому привыкли, а ФРС фактически говорит им: «Пожалуйста, не копите пока сейчас». Разгадать психологию потребителя трудно. На протяжении многих лет американцы упорно не хотели покупать компьютеры и телевизоры, наблюдая, как те дешевеют. То же самое происходит и в бизнесе. «Чтобы план ФРС сработал, бизнес необходимо убедить, что деньги идут на что-то стоящее», – считает экономист и специалист по монетарной политике в колледже короля Вильгельма Кеннет Кутнер.

У ФРС есть еще одна причина для роста инфляции: облегчить налоговое бремя должников. С ростом инфляции произойдет рост заработных плат, таким образом, людям станет легче погасить кредит с фиксированной ставкой.

Если вы три года назад взяли ипотеку с фиксированной процентной ставкой и думали тогда, что ваша заработная плата будет увеличиваться на 5%, а сейчас ее рост составляет лишь 1%, то выплачивать кредит становится сложнее.

Если инфляция замедляется слишком сильно, экономика рискует впасть в дефляцию, что означает сокращение цен и зарплат. Особенно сильно дефляция ударит по людям и компаниям, имеющим крупные кредиты.

Среди причин, по которым компания Chrysler and General Motors объявили себя банкротом в 2009 г. было то, что они не могли повысить цены на свои автомобили, и предприятия перестали быть рентабельными.

В период с 2007 по 2008 г.г. потребительские цены на автомобили сократились на 0,4% в год. Первыми снизили цены Chrysler и GM.

Некоторые экономисты утверждают, что США необходима инфляция выше 2%, если ФРС хочет заставить изможденные рецессией домохозяйства вновь покупать.

Но чиновники не спешат разгонять инфляцию, так как даже незначительный рост сопряжен с массой рисков. Во-первых, помогая заемщикам, власти снижают прибыль от кредитования. «Встает вопрос, а кто же тогда будет кредитовать население?» – говорит Куттнер.

Во-вторых, инфляция может затронуть не те сферы экономики, например, нефть или другие импортные товары. Это на руку зарубежным поставщикам данных товаров и сырья, но не американским потребителям.

Кроме того, в связи с действиями ФРС рост инфляции может в конечном итоге оказаться выше ожидаемого, тогда власти будут вынуждены поднимать процентные ставки, и экономика вновь укатится в рецессию.

На то, каков будет уровень инфляции в будущем, в значительной степени влияют ожидания домохозяйств и бизнеса. Если люди ждут сильного роста инфляции, то их ожидания могут сбыться. Наблюдая за движением инфляционной спирали, утомленный рецессией бизнес, скорее всего, воздержится от инвестиций, которые так нужны экономике, чтобы встать на ноги.

«На мой взгляд, ФРС опрометчиво заявляет о том, что хочет роста инфляции», – считает Гудфренд.

«Речь идет об ожиданиях людей на долгосрочную перспективу, и, как Центробанк, вы готовы сделать все, чтобы они поверили, что в перспективе инфляция будет низкой».

Между тем, ФРС – не единственный Центробанк, который рассматривает инфляцию как панацею от экономических проблем. Банк Англии недвусмысленно продемонстрировал, что не против роста инфляции выше 2%, и власти с ним спорить не стали. Последние всегда выбирали рост инфляции. Отбирать деньги у вкладчиков гораздо проще, чем разумно распоряжаться бюджетом.

Правительство Великобритании уже намерено справляться с кризисом с помощью инфляции. За это выступает Банк Англии, который будет сохранять мягкую монетарную политику при условии, что правительство сдержит свое обещание сократить бюджетные расходы. Но в иерархии всех сомнительных обещаний властей, они стоят на последнем месте, а, значит, валютное стимулирование будет компенсировать более либеральную бюджетную политику.