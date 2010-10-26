Япония направляет еще около 62 млрд долл на повышение деловой активности в стране

Правительство Японии приняло сегодня решение направить еще 5 трлн иен /около 62 млрд долл/ на повышение деловой активности в стране, экономика которой страдает от крайне высокого курса иены, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Этот дополнительный бюджет будет срочно внесен на рассмотрение текущей сессии парламента.

Только в прошлом месяце Токио уже направил на стимулирование экономики 918 млрд иен /около 11,5 млрд долл/. Тем самым правительство Японии стремится предотвратить скатывание страны в новый виток спада на фоне ослабления экспорта, вызванного самым высоким курсом национальной валюты по отношению к американскому доллару и евро за последние пятнадцать с половиной лет.

Новый пакет мер по стимулированию экономики направлен в первую очередь на расширение внутреннего спроса на товары и услуги. Выделяемые средства, в частности, предполагается направить на повышение деловой активности на региональном уровне, на поддержку мелкого и среднего предпринимательства.