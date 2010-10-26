Крупные банки России отказываются публиковать финотчетность

Количество банков России, последовавших рекомендации Центробанка раскрывать информацию о выполнении нормативов и расчете капитала, позволяющую сформировать наиболее полное представление о текущем финансовом положении банков, достигло 733. В их числе Сбербанк и Банк Москвы, ранее проигнорировавшие рекомендации регулятора, сообщает К2Каріtal.

Однако, пишет сегодня "Коммерсант", раскрывать информацию по-прежнему отказываются крупные игроки — ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, "Уралсиб", "АК Барс" и "Русский стандарт". Эти данные содержат информацию об основных рисках и качестве активов, в раскрытии которой банки могут быть не заинтересованы, указывают эксперты.