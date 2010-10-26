Баффет нашел, кому отдать 100 миллиардов

Уоррен Баффет выбрал преемника. Им стал малоизвестный управляющий хеджфондом из Коннектикута Тод Комбс. Его инвестиционный портфель вырастет с $400 млн до $100 млрд. Подходящего кандидата в Berkshire Hathaway искали больше пяти лет, пишет Finance.

Уоррен Баффет нашел кому передать управление Berkshire Hathaway Inc. после отхода от активного управления бизнесом. Наиболее вероятный кандидат сейчас управляет относительно небольшим хеджфондом, сообщает Wall Street Journal. Это Тод Комбс, 39-летний менеджер из Коннектикута.

Возможно, именно Тод Комбс будет управлять инвестиционным портфелем почти в $100 млрд, который Berkshire Hathaway собрала под руководством Уоррена Баффета. Назначение удивило участников инвестиционного рынка. Фонд Тода Комбса намного меньше - около $400 млн. Он специализируется на инвестициях в компании финансового сектора.

Знакомые Тода Комбса дают ему положительные характеристики. "Он очень хорошо обучен, читает 500 страниц в неделю и проводит собственные глубокие исследования", - заявил Чак Девис, генеральный директор компании Stone Point, который помог Комбсу открыть свой фонд пять лет назад.

Уоррену Баффету в августе исполнилось 80 лет. Но легендарный инвестор заявляет, что не намерен полностью отходить от дел. Скорее всего, он разделит свои текущие обязанности на управление компанией в качестве председателя совета директоров и собственно инвестиционный процесс. Тод Комбс "не получит контроль над всеми инвестициями, пока я еще здесь", предупредил Уоррен Баффет. Главным останется Баффет, а Комбсу будет поручен в управление портфель, "который Баффет сочтет подходящим", затем портфель будет постепенно увеличиваться. Преемник Уоррена Баффета будет зачислен в компанию, которая насчитывает менее 25 сотрудников, однако владеет более 70 предприятий.

Berkshire Hathaway (BH) ранее выдвигала трех кандидатов на пост председателя совета директоров и возможного преемника Уоррена Баффета. Они не были представлены официально, но

основным претендентом считался Дэвид Сокол. Ему 53 года, и он, как и сам Баффет, уроженец Омахи, в которой расположена BH.

Сокол председательствует в подразделении BH - MidAmerican Energy Holdings, и управляет NetJets, продающей доли во владении самолетами частным лицам и компаниям.

Оставшиеся претенденты - американец китайского происхождения управляющий хеджфондом Ли Лу, и еще один, так и не названный, - сами отказались от предложения.

"На этой работе можно получить много денег, но не миллиарды", - объясняет их решение Уоррен Баффет, который большую часть дохода получает от операций с акциями.

По признанию Уоррена Баффета, кандидатура Комбса рассматривалась еще с 2005 года. Сегодняшнее назначение миллиардер называет знаменательным шагом. "Если я умру сегодня вечером, совету будет кем меня заменить", - говорит он.