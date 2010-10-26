Активы НБУ достигли 441 млрд. грн.

Активы Национального банка Украины в январе-сентябре 2010 года увеличились на 22% - до 441,269 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Урядовый курьер» от 26 октября т.г.

Средства и депозиты в иностранной валюте увеличились на 27% - до 124,756 млрд. грн., ценные бумаги нерезидентов – на 32% - до 147,409 млрд. грн. Объем авуаров НБУ в специальный правах заимствований сократился почти в 5 раз – до 103 млн. грн. Монетарное золото выросло на 21% - до 6,565 млрд. грн. Портфель ценных бумаг Украины увеличился на 32% - до 60,430 млрд. грн. Объем кредитов банкам и другим заемщикам сократился на 12% - до 65,089 млрд. грн., взносы в счет квоты МВФ – на 2%, до 16,896 млрд. грн.

Обязательства Нацбанка за отчетный период увеличились на 26% - до 337,029 млрд. грн., в том числе банкноты и монеты в обороте выросли на 11% - до 189,208 млрд. грн., средства банков – на 16%, до 27,03 млрд. грн., средства государственных и других учреждений – в 14 раз, до 31,369 млрд. грн. За указанный период объем депозитных сертификатов, эмитированных Нацбанком, увеличился в 5 раз - до 15,778 млрд. грн., обязательства перед МВФ – на 9%, до 72,834 млрд. грн.

Уставный капитал НБУ оставался на уровне 100 млн. грн., а собственный капитал увеличился на 9% до 104,240 млрд. грн. В том числе фонды и другие резервы увеличились в 3 раза – до 19,115 млрд. грн., резервы переоценки иностранной валюты, монетарного золота и банковских металлов сократились на 2% - до 92,397 млрд. грн.